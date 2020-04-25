Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AVCILAR'DA TÜRK KIZILAYI RAMAZAN PİDESİ VE SU DAĞITTI

AVCILAR'da Türk Kızılayı görevlileri dün iftar saatinde Ramazan pidesi ve su dağıttı.

25.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:47
AVCILAR'da Türk Kızılayı görevlileri dün iftar saatinde Ramazan pidesi ve su dağıttı.
Kızılay Avcılar Şube Başkanı Sabri Bakış, 'Genç Kızılay' üyesi gençlerle birlikte Ramazan ayının ilk günü toplanarak, halkın bu mübarek ayını kutlamak istediklerini söyledi. Bakış, iktisat alanında lisans eğitimi gören Genç Kızılay İlçe Başkanı Rahman Çakır ile 11 arkadaşı ile birlikte anlaştıkları fırına giderek hazırlanan bin Ramazan pidesini minibüse taşıdı. Avcılar'daki 10 mahallede yapılacak Ramazan pidesi ve su dağıtımı Gümüşpala Mahallesi'nden başlatıldı. Sokakta 'Sizlere küçük bir ikramımız olacak. Lütfen sepetlerinizi salınız' diye bağıran gençleri duyanlar balkon veya pencerelere çıktı. Sarkıttıkları sepet veya çantalara birer pide ve 1.5 litrelik su şişelerini bırakan Kızılay gönüllüsü gençlerin bu jesti sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü mahalle sakinlerini sevindirdi. Balkon veya pencereden sarkıtacak sepeti bulamayanlar da ihmal edilmedi. Gençlerden biri duvarı tırmanıp iftar saatini bekleyen aileye pide ve suyu ikram etti. Kızılay gönüllüleri, devriye görevi yaparken gördükleri bir polis ekip aracını da alkışladı.
Kızılay Avcılar Şube Başkanı Sabri Bakış, 3 günde bir başka mahalleye gidecekleri Ramazan coşkusunu halkla birlikte yaşamak istediklerini söyledi. AVCILAR’DA TÜRK KIZILAYI RAMAZAN PİDESİ VE SU DAĞITTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Avcılar, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump’ın beyin yakan ’koronavirüs’ önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
’Kuzey Kore lideri Kim öldü’ iddiaları ayyuka çıkınca Çin’den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haberler
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti Haberler
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Haberler
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Haberler
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Haberler››Güncel››AVCILAR'DA TÜRK KIZILAYI RAMAZAN PİDESİ VE SU DAĞITTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri evlere servis ediliyor - Haber 11:48: Vefa Grubu'nda çalışanların çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye - Haber 11:47: Boş eve girerek mahsur kalan karga kurtarıldı - Haber 11:46: Büyükşehir'den tarım işçilerine destek - Haber 11:45: Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor - Haber 11:07: PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 08:50: Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok - Magazin 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber