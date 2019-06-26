26.06.2019 09:53
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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar

AVCILAR'da sürdürülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında mobil okul timinin düzenlediği operasyonda 4 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

AVCILAR'da sürdürülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında mobil okul timinin düzenlediği operasyonda 4 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polisler, bir taksi şoförünün uyuşturucu madde ticareti yaptğı ihbarı üzerine Yeşilkent Mahallesi 'deki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç unsuru bulunmadı. Evin yanındaki merdiven boşluğunda ise 4 kilo 100 gram eroin el egeçirildi. Evde bulunan taksi şoförünün eşi Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken eşi eşi ise aranıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
eroin , operasyon , uyuşturucu , avcılar , Güncel

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