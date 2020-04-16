Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

Avcılar'da polis ekipleri uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenledi.

16.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:05
Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın
Avcılar 'da polis ekipleri uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenledi. Baskında, 103 kök Hint keneviri, çeşitli uyuşturucu madde ile termometre, ısıtıcı ve ışık düzenekleri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; Avcılar ilçesindeki Üniversite Mahallesi Uran Caddesi üzerinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adresi fiziki takibe alan polis, önceki gün akşam saat 21.30 sıralarında söz konusu eve ani baskın düzenledi. Baskında evde herhangi bir kişiye ulaşılamadı.
EV UYUŞTURUCU SERASI OLMUŞ
Uyuşturucu serasına dönüştürülen evdeki aramalarda bodrum katta saksı içine ekili halde 103 kök Hint keneviri, 2 adet termometre, 2 adet ısıtıcı, 4 farklı ışık düzeneği, 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 90 litre bitki besin maddesi ve 470 gram esrar ele geçirildi.
POLİS PUSUYA YATIP EVE GELECEKLERİ BEKLEDİ
Uyuşturucu maddelerle bağlantılı kişilerin seraya dönüştürülen eve geri geleceğini düşünen polis, pusu kurarak beklemeye koyuldu. Uyuşturucu serasına yapılan polis baskınından habersiz eve geri gelen Ö.(31), Özkan K.(39) ve Sedat Y. isimli 3 şüpheli, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kök kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.
YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Şüphelilerin emniyette yapılan sorgusunda Aykut Ö.'nün 'uyuşturucu madde imal veya ticareti'nden 1, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2, Özkan K. adlı zanlının 'görevi yaptırtmamak için direnme', 'yağma', 'kasten yaralama', 'kullanmak İçin Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan toplam 5 suç kaydı, Sedat Y. adlı şüphelide ise 'otodan hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından 2 suç kayıtları ortaya çıktı.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Özkan K. ve Sedat Y. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanırken, Aykut Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Öte yandan uyuşturucu serasına dönüştürülen eve yapılan operasyon ise polis kameralarına da yansıdı.
( Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Haberler
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:06: Osmaneli'ne dev yatırım - Haber 12:06: Moğollar ile 53 yıllık 'Sanat Serüveni' - Haber 12:06: Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına esnaftan yemek ikramı - Haber 12:06: Hakkari'de şehit asker için tören - Haber 12:05: Artık Kayseri'de 'Hastalıktan Ari İşletmesi' var - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber