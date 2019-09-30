Avcılar'da veliler, tatil edilen okulun yeniden yapılmasını istedi

İSTANBULValiliği'nce Silivri açıklarındaki depremin ardından eğitime ara verildiği açıklanan 29 okuldan biri olan Avcılar 'daki az hasarlı Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'na gelen öğrenci ve velilere, bitişikteki aynı ismi taşıyan ilkokulda ikili eğitim görecekleri bildirildi. 1 ay süreyle güçlendirme çalışması yapılacak ortaokulda çocukları eğitim gören veliler, binanın yıkılarak yenisinin yapılmasını istedi.

DIŞ KOLONLARINDA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespitlerde İstanbul'daki 29 ilkokuldan 9'unun ağır, 20'sinin ise hafif hasarlı olduğu belirlenince bu eğitim kurumlarında bugün ders yapılmadı. Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephesinde güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Hafif hasarlı olduğu belirlenen okul 1 ay süreyle onarıma alınacak.

İKİLİ EĞİTİM YAPILACAK

Tatil kararından habersiz bazı öğrenci ve veliler okula gelirken, kendilerine yarından itibaren hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretime devam edileceği belirtildi. Öğrenciler, evlerine döndü. Ortaokula birkaç adım uzaklıkta, ayrı servis gerektirmeyen ve denk yaş grubu bulunan hemen yanındaki ilkokulun kapatılan okul ile derslik sayısı ve öğrenci sayısının uygunluk taşıdığı ifade edildi.

Toplam 49 öğretmen ve 960 öğrencisi bulunan Abdülkadir Uztürkr Ortaokulu öğrencileri 1 ay süreyle tam yerine 36 öğretmen ve 987 öğrencinin eğitim gördüğü Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda ikili eğitim görecek.

VELİLER YENİ BİNA İSTEDİ

Çocuklarının nerede eğitim göreceğini öğrenmek isteyen veliler, binanın sağlam olmadığını, bu durumun bilinmesine rağmen Cuma günü eğitime devam edilmesini eleştirdi. Velilerden Çiğdem Koç, binada güçlendirme çalışmalarının bugüne kadar neden yapılmadığını sorarken, yeni bina yapılması gerektiğini söyledi.



- İstanbul