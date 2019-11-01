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Avcılar'da yağmurun ardından yolda çökme

AVCILAR'da İSKİ çalışmasının ardından kapatılan yolda yağmur yağmasıyla birlikte çökme meydana geldi.

01.11.2019 12:18
AVCILAR'da İSKİ çalışmasının ardından kapatılan yolda yağmur yağmasıyla birlikte çökme meydana geldi.
Mektep Sokak'ta bir işyerinin önünde sabah çukur oluştuğunu ve çöken yolun içine bir otomobilin düşebileceğini gören mahalle sakinleri polis ve belediyeyi aradı. Polis bölgeyi kontrol ederken, İSKİ ekipleri gelerek müdahale etti. Aynı yerde işyeri bulunan Yaşar Çetin, İSKİ'nin 2 hafta önce yolda kanalizasyon çalışması yaptığını bu süre içerisinde 2 kez benzer çökmeler görüldüğünü söyledi. Çetin, 'Arabamızı kurtardık. Büyük araç geçse içine düşerdiö dedi.
Avcılar'da yağmurun ardından yolda çökme

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Kaynak: DHA


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