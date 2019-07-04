Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı

E-5 karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yakıt tankeri ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyla direksiyon hakimiyeti kaybeden tankerin sürücüsü bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahelesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ OLAY YERİNDEN KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.

Metrobüs hattında da tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak da çalışmalar sırasında kapalı tutuluyor.

Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.