Haberler » Güncel » Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

12.10.2019 11:20
Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da E-5 kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin geri kalan parçalarının söküm işlemine sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin vinç yardımı ile parçaları sökecekleri öğrenildi.
(Murat Delice/İHA)
Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Silivri, Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:58 Başkan Kalaycı: "Hizmetlerimizin karşılığında dua almak bize güç veriyor"
13:03 Sultangazi'de çatı katında yangın
13:03 Terör örgütü YPG/PKK tarafınan Akçakale'ye atılan havan mermisi bir eve isabet etti
13:02 Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
13:01 Komandonun mesajı: tüm terörist unsurları temizleyeceğiz
13:00 Öğrencilerden "Barış Pınarı Harekatı"na ay-yıldızlı destek
13:00 "Lazer Sensör" şüphelilere göz açtırmayacak
12.10.2019 13:03:55