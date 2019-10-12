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Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladıİSTANBUL - Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

12.10.2019 11:21
Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı
İSTANBUL - Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da E-5 kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin geri kalan parçalarının söküm işlemine sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin vinç yardımı ile parçaları sökecekleri öğrenildi.
Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar, Genel

Kaynak: İHA

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