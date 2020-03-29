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AVCILAR'DA YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLAR VE BAZI YAŞLILAR YİNE PAZARDAYDI

İSTANBUL'da pazar yerlerinde ailelerin çocukları ile dolaşmasının yasaklanmasına rağmen bazı anne veya babaların alışverişe çocukları ile birlikte geldiği görüldü.

29.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:45
İSTANBUL'da pazar yerlerinde ailelerin çocukları ile dolaşmasının yasaklanmasına rağmen bazı anne veya babaların alışverişe çocukları ile birlikte geldiği görüldü.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı paylaşımda, Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorumö demişti. Avcılar 'daki Denizköşkler Mahallesi'nde pazar günleri kurulan semt pazarının girişinde Avcılar Belediyesi Zabıta görevlilerince anons yapılarak yasak hatırlatıldı. Bu yasağa rağmen birkaç kişinin alışverişe çocukları ile geldiği görüldü. Bazı anne ve babalar bu yasaktan habersiz olduklarını ileri sürerken bazıları da hemen çıkacaklarını söyledi. Bir ailenin ise çocuklarını alışverişi tamamlayıncaya kadar pazarın girişinde beklettiği görüldü. Zabıta görevlileri bunun yanı sıra pazarda dolaşan özellikle 60 yaş üstündekilere kalabalık yerde dolaşmalarının sağlıkları açısından büyük risk taşıdığını belirtirken, evinin yakınlarda olduğunu belirten 65 yaşındaki Kenan Şen, by-pass olduğunu dolaşmadan edemediğini söyledi. Gizem İnanç adlı kadın, yasaktan haberi olduğunu, çocuğunu babasının yanında bıraktığını pazar alışverişini kendisinin yaptığını söyledi. AVCILAR’DA YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLAR VE BAZI YAŞLILAR YİNE PAZARDAYDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Avcılar, Anne, Güncel

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AVCILAR'DA YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLAR VE BAZI YAŞLILAR YİNE PAZARDAYDI

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