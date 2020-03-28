Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avcılar'da yasak dinlemediler, sahilde spor yaptılar

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaptı.

28.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:02
Avcılar'da yasak dinlemediler, sahilde spor yaptılar
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı. Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi. Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Avcılar'da yasak dinlemediler, sahilde spor yaptılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haberler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Haberler
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Haberler
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın, Emniyet Teşkilatı’nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı Haberler
Salgın, Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık Haberler
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

09:40: Jandarma tüm noktalarda tedbirlerini eksiksiz uyguluyor - Haber 09:39: Kırşehir'de, özel okulda öğrenci öğretmen teması aktif tutuluyor - Haber 09:37: 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYAN ÇİFT: VİRÜSLE MÜCADELE ÜLKEDE DAYANIŞMAYI ARTIRDI - Haber 09:36: Buca'da ihtiyaç sahiplerine ve 65 yaş üstüne yardım eli - Haber 09:36: Gana, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor - Haber 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek - Ekonomi 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası - Haber