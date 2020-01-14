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AVCILAR'DA YIKILACAK BİNAYA YİNE 'KAPILI ÖNLEM'

AVCILAR'da geçen yılın sonlarında tahliye edilerek mühürlenen, yıkılmasına karar verilen binanın çevresinde alınan 'kapılı güvenlik önlemi' bir başka yıkım şirketi tarafından başka bir bina için de uygulamaya konuldu.

14.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:37AVCILAR'DA YIKILACAK BİNAYA YİNE 'KAPILI ÖNLEM'

AVCILAR'da geçen yılın sonlarında tahliye edilerek mühürlenen, yıkılmasına karar verilen binanın çevresinde alınan 'kapılı güvenlik önlemi' bir başka yıkım şirketi tarafından başka bir bina için de uygulamaya konuldu.

Mahallesi'nde 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenince güçlendirme çalışmaları yapıldı. Belediyesi, yargı sürecinin uzaması, AFAD'ın devreye girmesi üzerine binayı, polisin de yardımı ile tahliye ettirdi. Yıkım ruhsatı verilen ve kısa süre içerisinde yıkılacak binadaki parçaların yoldan geçenlerin üzerine düşmemesi için boşaltılan binadaki yaklaşık 40 kapı kablo ve iplerle birbirine bağlanarak bariyer oluşturuldu. Binanın bulunduğu Manolya Sokak sakinlerinden bir bölümü 'Kapılı bariyer yöntemini' eleştirirken, bir bölümü de pratik ve yerinde bir önlem olduğunu savundu. 'Kapılı bariyer' haberi üzerine belediye buraya demir bariyerler getirerek yerleştirdi.

YİNE AYNI YÖNTEM

Merkez Mahallesi'nde yine kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina da 2 ay kadar önce boşaltılırken, yıkım işini üstlenen firma bu yapıdaki kullanılabilir bütün eşyaların sökümüne başlarken, yoldan geçen yaya ve araçların güvenliğini sağlamak için yine 'Kapılı bariyer' yöntemi seçildi. Burada alınan önlemin diğer binadan farklı olarak, kapıların  yan yerleştirilmesi ve anten kabloları yerine tellerle bağlanması olduğu görüldü. Bu binadaki kapılı bariyer yönteminden çok yapıdaki eşyaların sökümü sırasında çıkan gürültü eleştiri konusu oldu. Bu binadaki eşya söküm işleminin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Binalar ve önündeki kapılı bariyer önlemi

-ARŞİV

-Dron görüntüleri

-Kapılardan detaylar

-Vatandaşlarla röp



Gümüşpala, Avcılar, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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