AVCILAR'DA YIKILACAK CAMİDEKİ EŞYALAR YAPIMI SÜREN CAMİYE TAŞINDI

SİLİVRİ'de geçen 26 Eylül 'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir minaresi devrilen, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı saptanan ve geçen hafta kubbesindeki sac kaplamaları fırtınada uçan Avcılar 'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ndeki bütün eşyalar, tamamlanmak üzere olan bir başka camiye taşındı.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkılması için başlatılan yasal prosedürün sonuna gelindi. İstanbul Müftülüğü, Silivri depremi ardından ibadete kapatılan caminin yıkım işlemlerinin hızlandırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçti. D-100 karayolunun hemen yanında bulunan ve ilçe girişinde yer alan caminin yıkım işlemlerinde son aşamaya gelinirken, içindeki kullanılabilir halı, klima, avize, ses sistemi, mimber başta olmak üzere tüm eşyaların alınarak değerlendirilmesi için Avcılar Müftülüğü, harekete geçti. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, yıkılması gündemde olan camideki bu malzeme ve eşyaların ilçede yapımı süren ve bir türlü bitirilemeyen Yeşilkent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kullanılmasını önerdi. Müftülüğün de buna onay vermesi üzerine cami bütün gün süren çalışmalarla tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bazı görevlilerin de katıldığı tahliye çalışmalarını izleyen Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Son teknik raporlar Diyanet İşleri Başkanlığımıza iletilmişti. Yıkım için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yazıları bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yıkım kararı çıkacak ve yıkım işlemi gerçekleşecek" dedi.

YERİNE MUTLAKA YENİ CAMİ YAPILACAK"

Müftü Derin, şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerde yıkım işlemi gerçekleşecek bu camimizde kullanılabilecek tüm malzemelerimizi yine ilçemizde Yeşilkent Mahallesi'nde inşaatı yıllardan bu yana devam eden, önümüzdeki günlerde ibarete açılacak 15 Temmuz Şehitler Camii'mizde kullanacağız. Buradaki halısından tutun, mimberi, kürsüsü ne varsa kullanılabilecek her şeyi oraya nakledeceğiz. İnşallah o camide bu emaneti oraya taşımış olacağız. Bu caminin yerine mutlaka yeni cami yapılacak. Çok büyük ihtiyaç var. Halkımız ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Geçici olarak bir konteyner koyduk. Caminin bulunduğu konum şehrin girişinde, metrobüs durağı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın yanında olması göz önünde alındığında çok yoğun ve hareketli bir nokta. Halkımız burada daha modern, daha büyük bir cami bekliyor."

Görüntü Dökümü:

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-Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi kesilerek alınırken (Drone-arşiv)

-Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin fırtınadan uçan sac kurşun kaplamaları

-Cami içerisindeki malzemeler taşınırken

-Cami içerisindeki avizeler ve mimber'deki hilal taşınırken

-Avcılar Müfütüsü Bekir Derin'in DHA'ya açıklaması

-Taşımada kullanılan kamyon ve caminin görüntüleri

-Bir vatandaş ile röportaj

-Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı süren 15 Temmuz Şehitler Camii'nin son hali