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Avcılar'da yıkılan minarenin geri kalan kısmı kaldırılıyor

Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da yıkılan cami minaresinin geri kalan bölümü 200 tonluk vinç yardımıyla sökülüyor.

12.10.2019 11:35Avcılar'da yıkılan minarenin geri kalan kısmı kaldırılıyor
Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da yıkılan cami minaresinin geri kalan bölümü 200 tonluk vinç yardımıyla sökülüyor.
Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin üst bölümü yıkılmıştı. Minarenin geri kalan kısmını sökmek için bugün 200 tonluk vinç kuruldu. Avcılar merkezden D-100 yan yol istikametine bağlanan yol trafiğe kapatıldı. İşçiler minarenin geri kalan kısmının yerinden sökmek için çalışmalara başladı. Minarenin geri kalan kısmının kaldırılmasının akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

Silivri, Avcılar, Deprem, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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