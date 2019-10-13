Avcılar'da yıkılan minarenin sökümü tamamlandı

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin sökümü tamamlandı.

Cumartesi günü öğle saatlerinde başlatılan çalışmalar sırasında Avcılar merkezden D-100 yan yoluna açılan yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Minareye giren işçiler içeriden kesim yaptı. Yaklaşık 20 tonluk parça, vinç yardımıyla yerinden söküldü. Çalışmalar dün akşama kadar sürdürüldü. Bugün öğle saatlerinde makas kırım çalışmalarına geçildi. 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yaklaşık 1 saat süren çalışma ile sökülürken, yere düşen beton parçaları arasındaki demirler, görevliler tarafından yan tarafa yığıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi. İbadete kapalı olan cami ve diğer minarenin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: DHA