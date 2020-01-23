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Avcılar'da yol çökmesi

Avcılar'da bir sokakta yol çökmesi meydana geldi.

23.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:22
'da bir sokakta yol çökmesi meydana geldi. Çöp kamyonunun geçmesinin ardından çökme olduğu öğrenildi.
Olay, Avcılar Mahallesi Demet sokakta yaşandı. Bir çöp kamyonunun geçmesinin ardından yolda çökme meydana geldi. Araçların zarar görmediği çökme sonrası yolda yaklaşık 1 buçuk metrelik çukur açıldığı görüldü. Çökmenin olduğu yerin altında ise dolgu toprak olmadığı kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş çökmenin olduğu yerden bir kamyonun geçtiğini sonrasında ise yolun çöktüğünü söyledi.
(Murat Delice/İHA)
Avcılar'da yol çökmesi

Mustafakemalpaşa, Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA


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