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Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı

Avcılar'da şebeke suyu borularında meydana gelen sızıntı nedeniyle yol çöktü, bir kamyonet çöken yolun içine girdi.

27.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:37 Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı
'da şebeke suyu borularında meydana gelen sızıntı nedeniyle yol çöktü, bir kamyonet çöken yolun içine girdi. Sokakta bulunan apartmanın sığınağına da su sızdığı görüldü.

Olay, Cihangir Mahallesi Duygu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir şebeke suyu borularında sızma meydana gelmişti. Borudaki sızıntıyı gidermek için ekipler geldiği sırada yol çöktü. Çöken yolda su sızıntısını tamir edecek olan ekibin kamyonu mahsur kaldı. Mahsur kalan kamyoneti yine ekiplerin yanında bulunan kepçe kurtardı. Sokakta bulunan bir binanın sığınağı da sızmadan etkilendi. Binanın sığınak kısmına dolan su görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri su sızıntısı nedeniyle çökme yaşandığını ifade etti. - İSTANBUL

Cihangir Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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