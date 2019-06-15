15.06.2019 10:57
Haberler»Güncel » Haber

AVCILAR'DA YOLDA ÇÖKME

AVCILAR

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki Faik Bey Sokak'ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme oldu. Yolun ortasında delik oluşurken çevredekiler, buradan geçecek araçların içine düşmemesi için etrafına taş ve tahta yerleştirip polisi aradı. Sokağa gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda inceleme yaptıktan sonra yolun iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı, belediyeye bilgi verdi. Ekiplerin, yolda inceleme yaptıktan sonra onarım çalışmasına başlayacağı ifade edildi.
Kaynak: DHA
polis, avcılar, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:58 Sınava son anda yetiştiler
11:58 Mahallede 100 evin tahliye kararına tepki
11:58 Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı
11:58 Ambarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildi
11:57 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Liderlerin konuşması
11:57 Pamukkale'ye giden yolu briketle duvar örüp trafiğe kapattılar
11:57 Sanayicilere enerji verimliliği politikaları anlatıldı