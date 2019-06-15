15.06.2019 10:25
Haberler»Güncel » Haber

Avcılar'da yolda çökme meydana geldi

Avcılar

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki Faik Bey Sokak'ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme oldu. Yolun ortasında delik oluşurken çevredekiler, buradan geçecek araçların içine düşmemesi için etrafına taş ve tahta yerleştirip polisi aradı. Sokağa gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda inceleme yaptıktan sonra yolun iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı, belediyeye bilgi verdi. Ekiplerin, yolda inceleme yaptıktan sonra onarım çalışmasına başlayacağı ifade edildi.



- İstanbul
Kaynak: DHA
Polis, Avcılar, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:09 Vali Akbıyık'tan 'babalar günü' mesajı
12:09 İSTANBUL - MHP'DEN İSTANBUL VİDEOSU
12:09 Kızılırmak'ta rafting heyecanı
12:09 İSTANBUL- DEVLET BAHÇELİ'DEN S-400 AÇIKLAMASI
12:09 DÜZCE Caminin temizliğine gittiler, eşi gözleri önünde can verdi
12:09 DÜZCE Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğu
12:08 Trump, 'rakiple ilgili itibarsızlaştırıcı bilgiyi kullanırım' sözlerinden geri adım attı