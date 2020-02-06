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Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu

Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu Avcılar yan yolda çatlaklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.

06.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:07

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü.

EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı.

İşte vatandaşları korkutan o görüntüler;

Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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