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Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Avcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

11.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:52Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu üzeri Petrol Ofisi Caddesi Avcılar istikametinde 34 CLS 779 plakalı otomobil, 55 K 0819 plakalı kamyon, 34 KF 4543 plakalı kamyonet ve 34 VA 1739 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan bir yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinden araçların kaldırılması çalışmaları devam ederken kazanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.

Petrol Ofisi, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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