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Avcılar'da züccaciye dükkanında silahlı yaralama

Avcılar'da bir züccaciye dükkanın sahibi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişi tarafından ayağından vuruldu.

22.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:40Avcılar'da züccaciye dükkanında silahlı yaralama
'da bir züccaciye dükkanın sahibi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişi tarafından ayağından vuruldu. ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Olay, Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanının önünde gerçekleşti. Dükkan sahibi Hamza A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dükkanına gelen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hamza A. ayağından vuran kişi olay yerinden kaçtı. Yaralanan adam daha sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan dükkan sahibinin tedavisi devam ederken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil arama çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

Tahtakale, Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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