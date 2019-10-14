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Avcılar'daki banka soygunu

Avcılar'da, bir banka şubesinden silah tehdidiyle 324 bin 35 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

14.10.2019 12:54Avcılar'daki banka soygunu
Avcılar'da, bir banka şubesinden silah tehdidiyle 324 bin 35 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Eylül'de Avcılar'daki bir banka şubesinden panik butonuna basıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine gitti.
Polis, banka şubesine silahla gelen bir kişinin güvenlik görevlisinin silahını alarak çalışanları tehdit edip 324 bin 35 lira gasbettiğinin belirtilmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlının Amasya'ya kaçtığı belirlendi.
Polis, 10 Ekim'de Amasya jandarmasıyla yaptığı ortak operasyonda yakaladığı şüpheli Naim D'yi İstanbul'a getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim D. tutuklandı.
Gasp olayı bankadaki güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin banka şubesine girdikten hemen sonra belindeki silahı çıkarıp güvenlik görevlisine doğrultarak silahını alması, banka çalışanına içine paraları koyması için poşet uzatması ve sonrasında parayı alıp kaçması yer alıyor.

Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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