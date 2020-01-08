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Avcılar'daki caminin sökülen kubbe kaplamalarına müdahale hava engeline takıldı

İstanbul Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesinde fırtına nedeniyle sökülen kurşun kaplamalara, hava muhalefeti nedeniyle müdahale edilemedi.

08.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:40Avcılar'daki caminin sökülen kubbe kaplamalarına müdahale hava engeline takıldı
'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesinde fırtına nedeniyle sökülen kurşun kaplamalara, hava muhalefeti nedeniyle müdahale edilemedi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde caminin minaresinin bir bölümü yıkılmıştı. Kubbede yer alan kurşun kaplamaların bir bölümü de İstanbul'da son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle söküldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike arz eden parça olup olmadığını kontrol etmek üzere kubbeye çıkmak istedi. Ancak etkili rüzgar nedeniyle görevliler kubbeye çıkamadı.
Ekipler, duruma müdahale etmek için hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

İstanbul, Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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