Avcılar
'daki fabrika yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Avcılar'da elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi. Avcılar Cihangir
Mahallesinde sanayi alanlarının bulunduğu bölgede elektronik ev eşyaları fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
İtfaiye,Avcılar