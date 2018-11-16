16 Kasım 2018, 12:00
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Avcılar'daki Fabrika Yangınında 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Avcılar

Avcılar’da 3 katlı elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Avcılar'da 3 katlı elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Vatandaşlara ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sanayi alanlarının bulunduğu bölgede elektronik ev eşyaları fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Olayda dumandan 6 kişi etkilenirken vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL Cihangir Mahallesi,Avcılar
16 Kasım 2018 Cuma 12:00