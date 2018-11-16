16 Kasım 2018, 12:02

Avcılar'daki Fabrika Yangınında 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Avcılar'daki fabrika yangınında 6 kişi dumandan etkilendi Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldıİSTANBUL - Avcılar'da 3 katlı elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Avcılar'daki fabrika yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı

İSTANBUL - Avcılar'da 3 katlı elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Vatandaşlara ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı.
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sanayi alanlarının bulunduğu bölgede elektronik ev eşyaları fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Olayda dumandan 6 kişi etkilenirken vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Avcılar
16 Kasım 2018 Cuma 12:02



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