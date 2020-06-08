AVCILAR'DAKİ HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİSİNİN YIKIMI TAMAMLANDI

SİLİVRİ açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı 3 günde tamamlandı.

08.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:38
SİLİVRİ açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı 3 günde tamamlandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve yapılan değerlendirmeler sonunda caminin minareleri 17 Ekim 2019 tarihinde tamamen sökülmüştü.
Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran günü yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki yıkım çalışması sona erdi. Tamamlanan yıkım çalışması havadan görüntülendi. Camiden geriye ise moloz yığını kaldı. İş makineleri ve işçiler molozlar arasındaki kullanılabilir olan demir parçaları ayırmaya devam ediyor. AVCILAR’DAKİ HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİSİNİN YIKIMI TAMAMLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Eylül, Güncel, Haber

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