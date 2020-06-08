AVCILAR'DAKİ HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİSİNİN YIKIMI TAMAMLANDI
SİLİVRİ açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı 3 günde tamamlandı.
08.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:38
Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran günü yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki yıkım çalışması sona erdi. Tamamlanan yıkım çalışması havadan görüntülendi. Camiden geriye ise moloz yığını kaldı. İş makineleri ve işçiler molozlar arasındaki kullanılabilir olan demir parçaları ayırmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA