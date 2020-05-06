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AVCILAR'DAKİ MARMARA CADDESİ YİNE KALABALIK

AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, koronavirüs önlemleri arasındaki 'Evde kal' çağrılarına rağmen önceki günlerde olduğu bugün yine kalabalıktı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

06.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:35
AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, koronavirüs önlemleri arasındaki 'Evde kal' çağrılarına rağmen önceki günlerde olduğu bugün yine kalabalıktı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
Öğle ve ikindi namazlarında Merkez Ulu Camii minarelerinden, daha sonra Reşitpaşa Caddesi'nde sabit duran belediye aracından havaların ısınması ile koronavirüs tehdidinin geçmediği vurgulanarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına dair sürekli yapılan uyarılara rağmen Marmara Caddesi'nde kalabalık eksik olmadı. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılldı. Polis memurları caddeden geçen maskesiz kişileri uyarırken, bu yolun sonundaki Reşitpaşa Caddesi'nden geçen kasksız motosikletli gencin 20 yaşından küçük olduğu belirlendi. Kurye olarak çalıştığını belgeleyen gence kasksız araç motosiklet kullanmak suçundan 132 TL para cezası kesildi.
Bu arada Merkez Ulu Camii'nin bahçesindeki şeritlerle kapatılan banklara yine bazı kişilerin gün içerisinde oturduğu görülünce görevliler bunları da sık sık uyardı. AVCILAR’DAKİ MARMARA CADDESİ YİNE KALABALIK

Kaynak: DHA

Etiketler: Reşitpaşa, Marmara, Güncel, Haber

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