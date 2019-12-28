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Avcılar'daki oyuncak silahlı banka soygunu

AVCILAR'da oyuncak tabanca satın aldıktan sonra müşteri gibi girdiği bankadan 95 bin TL'yi alarak kaçtıktan sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Tahir Y.'nin, iflas ettiği, eşinin ikiz bebek beklediği öğrenildi.

28.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:21
AVCILAR'da oyuncak tabanca satın aldıktan sonra müşteri gibi girdiği bankadan 95 bin TL'yi alarak kaçtıktan sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Tahir Y.'nin, iflas ettiği, eşinin ikiz bebek beklediği öğrenildi.
Olay, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine gelerek sıra numarası alan ve diğer müşteriler gibi beklemeye başlayan Tahir Y. daha sonra ATM'den getirilen parayı görünce belinde sakladığı tabancayı çıkararak, görevliden bütün paraları uzattığı siyah poşete doldurmasını istedi. Şüpheli yan tarafta oturan kadın görevliden de kasadaki paraları torbaya koymasını istedi. Güvenlik görevlisini yanına yaklaşmaması için tehdit eden Tahir Y. daha sonra koşarak uzaklaştı. Banka görevlilerinin panik butonuna basması sonucu Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek ilçenin giriş ve çıkışlarını tuttu. Yaya olarak kaçtıktan sonra bir araca binen ve Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'ne gelen şüpheli her tarafta polis olduğunu görünce '155'i arayarak teslim olacağını söyledi. Kısa sürede gelen ekiplere torba içerisindeki paraları teslim eden ve sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürülen Tahir Y.'nin bir süre öncesine kadar alçıpan sattığı işyeri bulunduğu, borçlanarak iflas edince bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başladığı belirlendi.
Tahir Y., sorgusunda, Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra buradan çıkınca yakındaki bir oyuncakçıya giderek bir oyuncak tabanca satın aldığı anlaşıldı. Şüphelinin oyuncak tabanca seçtikten sonra doğruca bankaya giderek soygunu yaptığı ortaya çıktı. Hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne bu sabah sevk edilen Tahir Y.'nin eşinin ikiz çocukları için hamile olduğu belirlendi.
Avcılar'daki oyuncak silahlı banka soygunu

Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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