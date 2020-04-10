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Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor

Güneşin kendisini göstermeye başlaması ile birlikte Avcılar'daki Emekliler Parkı'ndaki banklar dolup taştı. Polis ekiplerinin anosları ile parkı boşaltan vatandaşlar, ekipler bölgeden ayrıldıktan sonra alana geri dönüyor.

10.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:03

Koronavirüs tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, Avcılar 'daki Emekliler Parkı'ndaki banklar, güneşin kendisini göstermeye başlayınca dolmaya başladı.

Yiyeceklerini getirip, parkta yiyenler de var. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine sık sık parka gelerek burada oturanlardan evlerine gitmelerini istiyor.

BANKLARI GAZETE KAĞITLARI İLE KURULADILAR

Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışması yaptığı sırada ıslanmamak için kısa süreliğine oturdukları banklardan kalkan, görevlilerin uzaklaşmasının ardından buraya gelerek gazete kağıtları ile kurutmaya çalışanların ardından güneşli hava ile birlikte park tekrar ziyaretçilerle doldu.

Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor

EVDEN YİYECEK GETİREN BİLE VAR

Yaşlı- genç çok sayıda kişinin banklarda gün boyu oturdukları, bazılarının yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalarda yediği parka gelenlerin eksik olmaması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve devriye ekipler buraya da daha sık gelerek oturanlardan buradan uzaklaşmalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyor.

Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor

POLİSLER AYRILINCA GERİ GELİYORLAR

Ekip araçlarından da benzer duyurular yapılırken, polislerin ayrılmasından kısa süre sonra parka gelerek oturanlar olduğu göze çarptı.

Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar’daki Emekliler Parkı dolup taşıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel
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