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AVCILAR'DAKİ PARKTA OTURMA TUTKUSU... POLİS UZAKLAŞTIRIYOR, YENİDEN GELİYORLAR

KORONAVİRÜS tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, Avcılar'daki Emekliler Parkı'ndaki banklar, güneşin kendisini göstermeye başlayınca dolmaya başladı.

10.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:54
KORONAVİRÜS tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, Avcılar 'daki Emekliler Parkı'ndaki banklar, güneşin kendisini göstermeye başlayınca dolmaya başladı. Yiyeceklerini getirip, parkta yiyenler de var. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine sık sık parka gelerek burada oturanlardan evlerine gitmelerini istiyor.
Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışması yaptığı sırada ıslanmamak için kısa süreliğine oturdukları banklardan kalkan, görevlilerin uzaklaşmasının ardından buraya gelerek gazete kağıtları ile kurutmaya çalışanların ardından güneşli hava ile birlikte park tekrar ziyaretçilerle doldu. Yaşlı- genç çok sayıda kişinin banklarda gün boyu oturdukları, bazılarının yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalarda yediği parka gelenlerin eksik olmaması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve devriye ekipler buraya da daha sık gelerek oturanlardan buradan uzaklaşmalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyor. Ekip araçlarından da benzer duyurular yapılırken, polislerin ayrılmasından kısa süre sonra parka gelerek oturanlar olduğu göze çarptı. AVCILAR’DAKİ PARKTA OTURMA TUTKUSU... POLİS UZAKLAŞTIRIYOR, YENİDEN GELİYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel
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