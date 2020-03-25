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Avcılar'daki pazarda yaşlılara 'Eve gidin', pazarcıya 'Eldiven takın' uyarısı

AVCILAR'da koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağına uyulması ve pazarcıların da semt pazarlarında eldiven kullanması için uyarılar yapıldı.

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:02
Avcılar'daki pazarda yaşlılara 'Eve gidin', pazarcıya 'Eldiven takın' uyarısı

AVCILAR'da koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağına uyulması ve pazarcıların da  semt pazarlarında eldiven kullanması için uyarılar yapıldı.

Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri, bugün Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan, sadece gıda ürünlerinin satıldığı pazara gelenlere, araç megafonlarından "65 yaş üstündeki vatandaşlarımız lütfen evlerinize gidin" uyarısı yaptı. Görevliler pazarda yaya olarak yaptıkları denetimlerde de 65 ve üstü yaştaki kişilerle konuşarak, onları evlerine gitmeleri konusunda uyarmaya çalıştı.

Pazarda tek başına maskesiz ve eldivensiz yürüyen, 80 yaşında olduğunu belirten Ziya Odabaş, evde eşi ile birlikte yaşadıklarını, çocuklarının uzakta olduklarını, ekmek almaya gittiğini söyledi. Evinin pazar içerisinde olduğunu belirten Odabaş, zabıta memurlarının ihtiyaçlarını alacağını söylenmesi üzerine eve dönmeye ikna oldu.  2  ekmek, 1 kilo patlıcan ve 2 kilo domatese ihtiyacı olduğunu belirten Ziya Odabaş'ın siparişi kısa sürede alınarak evine teslim edilirken, ihtiyaç duyduğu zaman ilgili kurumları arayarak bunların alınmasını isteyebileceği hatırlatıldı.

Pazarın yanında yürüyen yaşlı bir kadın zabıta görevlilerine solunum rahatsızlığı çektiğini belirtirken, doktorun önerisi üzerine yürüyüşe çıktığını söyledi. Zabıta görevlilerin "65 yaş üzerindesiniz, üstelik solunum sıkıntısı çekiyorsunuz. Kalabalık yerlerden mutlaka uzak durmanız, evinize gitmeniz gerek" uyarısı üzerine yaşlı kadın hızla uzaklaştı.

Semt pazarının girişine dezenfektan konulurken, eldiven kullanmayan pazarcı esnafına da sık sık, eldiven kullanma uyarıları yapıldı. Bazı pazarcılar maske ve eldiven bulmakta sıkıntı çektiklerini  söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ahmet Taner, Avcılar, Zabıta, Güncel

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