Avcılar'daki tarihi Kuruçeşme yıllar sonra suya kavuştu

Avcılar'da 16. Yüzyıl'dan kalma, Osmanlı Dönemi'ne ait Kuruçeşme'nin temizlik ve bakımı yapılarak hizmete açıldı.

Avcılar'daki tarihi Kuruçeşme yıllar sonra suya kavuştu
18.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:54
Avcılar'da 16. Yüzyıl'dan kalma, Osmanlı Dönemi'ne ait Kuruçeşme'nin temizlik ve bakımı yapılarak hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından "İstanbul'da suyu akmayan tarihi çeşme kalmayacak" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, su akmayan tarihi çeşmeler yeniden çalışır hale getiriliyor. Bu kapsamda Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır su akmayan tarihi Kuruçeşme'nin de temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak yeniden hizmete açıldı. Pandemi döneminde üzerine çeşitli yazılar yazılarak tahribata uğrayan çeşmenin üzerindeki yazılar silinerek eski görünümüne kavuşması sağlandı.

Tarihi çeşmede gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "2013 yılında Belediyemiz bünyesinde bulunan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından restorasyon projesi hazırlanan ve gerçekleştirilen, 16. Yüzyıl'ın ilk yarısına tarihlendiğini düşündüğümüz Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi Kuruçeşme, ne yazık ki pandemi döneminde üzerine çeşitli yazılamalar yapılarak tahribata uğratılmıştı. Çeşmenin mevcut hali hakkında bilgilendirdiğimiz İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, kısa süre içerisinde, önleyici koruma basit bakım onarım ekiplerini göndererek tarihi çeşmenin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi ve tarihi çeşmeyi eski kimliğine kavuşturdu. Avcılarımızın böylesine önemli bir kültürel değerinin tekrar hayata kazandırılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Hançerli, "Sayın Ekrem İmamoğlu bütün tarihi çeşmelerin suyunu akıtmak istediğini ifade etmiş ve bunu tüm İstanbul'da gerçekleştirmeye başladığı gibi Avcılar'da da hayata geçirdi. Talebimize kısa süre içerisinde karşılık vererek çeşmenin bakım ve temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Sayın Mahir Polat'a ve ekibine, gösterdikleri ilgi ve emek için teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme, Avcılar, Güncel, Haber

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