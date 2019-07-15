Avcılar'dan "istihdam" yatırımı

Ofis-Konuk-Alışveriş Merkezinden oluşan Avcılar Exclusive Bayraklı ise 500 milyon lira yatırımla hayata geçecek. Gökdelenler Bölgesi'nde yatay mimari projeye sahip 8 katlı Avcılar Exclusive Bayraklı'da, geçen ay yapılan tanıtımının ardından zemin altı birinci kat çalışmaları tamamlandı, ikinci kat çalışmaları başladı.

AVCILAR'IN İŞİ KAZANDIRAN PROJE ÜRETMEK

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründeki durgunluğa karşın ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. TÜİK verilerine göre sektördeki maliyet artışınının yüzde 46'ya ulaştığını, buna karşın böylesine yüksek orandaki artışı, satış fiyatlarına yansıtmadıklarını belirten Avcı, "Birikimlerimizi farklı enstrümanlarda değerlendirsek daha çok kazanacakken biz 'işimizi' yapmayı seçtik, ülkemize değer katan, yatırımcısına kazandıran projeler üretmeyi seçtik" dedi. Her projelerinde daha çok kazanmak yerine istihdam yaratmak, insanların iş sahibi olmasını sağlamak üzere bir hedef koyduklarını ifade eden Avcı şöyle devam etti:

Projelerimizi banka kredisi kullanmadan, tamamen öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz. Üç projemizle 600 kişiyi istihdam etmiş olacağız. Bu bizim yatırımcımıza, sektörümüze ve ülkemize olan güvenimizdir"

YATIRIM İÇİN ALTIN FIRSAT

İnşaat sektörünün 170'den fazla sektöre doğrudan ya da dolaylı katkısı olduğuna dikkat çeken Avcı, sektördeki bu durgunluğun diğer taraftan yatırımcı için de büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Avcı, "Gayrimenkul sektörü tüm dünyada her zaman en güvenli yatırımdır. Bu yatırım için aslında şu an en iyi zaman. Çünkü konut fiyatları son derece uygun. Gayrimenkuller değerinin altında satışa sunuluyor, bir kaç ay sonra faiz oranları düşünce, konut fiyatları olması gereken fiyata yükseldiğinde, bu fırsatı değerlendirenler yüzde 200 kazançlı olacak" diye konuştu.

YÜZDE 0.98 FAİZ, 120 AY TAKSİT

Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, projelerinde yüzde 1'in altına oranlara kredi imkanı sağladıklarına dikkat çekerek bunun önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Sektöre yönelik değerlendirmede bulunan Avcı, Dünya piyasalarındaki gevşeme, FED'in Temmuz sonunda faiz indirimi açıklayacak olması ve Türkiye Merkez Bankası'nın bu yöndeki açıklamalarının, önümüzdeki günlerde konut faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşmesi ihtimalini çok güçlendirdiğini ifade etti. Bunun gerçekleşmesi halinde piyasaların hareketleneceğini ve fiyatların yükselmesine neden olacağını söyleyen Avcı "Biz zaten yüzde 1'in altında bu fiyatlara kredi kullandırıyorken gerçek alıcı ve yatırımcılar ellerini çabuk tutmalı" diye konuştu.