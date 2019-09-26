Haberler » 3. Sayfa » Haber

Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul'da yaşanan depremde hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

26.09.2019 23:42Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
İstanbul'da yaşanan depremde hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin binalardaki kontrol çalışmaları sürüyor. Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir binada inceleme yapan Kurtarma Federasyonu Kara Daire Başkanı Hüseyin Karadayı ve ekipleri, bir binanın depremde ciddi hasar gördüğünü tespit ederek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binadaki vatandaşları tahliye etti. Binayı boşaltan ekipler, sokak içerisinde güvenlik önlemi alarak binayı mühürledi. Binanın hasar gören kısımları ise ekiplerle birlikte inceleme yapan bir bina sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Hüseyin Karadayı, İstanbul, Silivri, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:41 Sinop'ta şüpheli ölüm
03:37 İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor
02:59 Teknolojik hırsızlar...Google'dan aradıklarını söyleyip, para talep ediyorlar
02:56 Alanya merkezli uyuşturucu operasyonda 15 tutuklanma
02:54 Alanya merkezli uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
02:49 2100 yıllık tarihi eserler operasyonla ele geçirildi
02:38 Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar