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Avcılar Devlet Hastanesinden röntgen cihazı çalan şüpheli tutuklandı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nden röntgen cihazı çalan şüpheli tutuklandı.

28.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:09
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nden röntgen cihazı çalan şüpheli tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin röntgen bölümünden taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağı çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüpheli, kısa sürede çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.
Yapılan üst aramasında üzerinde Tolga D. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüphelinin, Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H. olduğu ve yakın yazmanda Avcılar'da bir özel hastane ve bir kırtasiye ile kimlik bilgilerini kullandığı Tolga D'nin evinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Avcılar Devlet Hastanesinden röntgen cihazı çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Avcılar, Güncel

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Avcılar Devlet Hastanesinden röntgen cihazı çalan şüpheli tutuklandı

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