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Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı Şükrübey'de yaşanan kaza sonucu trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - E-5 Avcılar Şükrübey mevkisinde bir motosikletlinin hususi araç ile karıştığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

18.10.2019 09:26
Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı
Şükrübey'de yaşanan kaza sonucu trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - E-5 Avcılar Şükrübey mevkisinde bir motosikletlinin hususi araç ile karıştığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 07.50 sıralarında E-5 Şükrübey mevkisi Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Transit yol üzerinde en sağ şeritten giden motosiklet sürücüsü 34 YC 3882 plakalı araç sağ tarafından geçerken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahale yine kazaya karıştığı diğer sürücü tarafından yapıldı. Motosikletli kazanın hemen sonrasında gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araçlar otoparka çekildi. Kaza nedeniyle sabah trafiğinde yoğun olan yolda trafik Küçükçekmece istikametinde durma noktasına geldi.
Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

Motosiklet, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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