Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

AVCILAR'IN SAHİLİ DE, CADDESİ DE DOLU

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde dün akşam saatlerinde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı.

15.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:40
AVCILAR'IN SAHİLİ DE, CADDESİ DE DOLU
DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde dün akşam saatlerinde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı.
Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları Evde kal çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup- taşıyor. İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor.
POLİS UYARISINA O ANNEM YANITI
Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi'nin hemen yanındaki PTT Şubesi önünde uzayan işsizlik aylığı kuyruğunda sosyal mesafenin korunması için aralıksız uyarılarda bulunarak, kuyruk boyunca adeta 'Devriye görevi' yapıyor. Kuyrukta kızı ile bekleyen bir kadın 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' uyarısı yapan polise, O benim kızım diye karşılık verince görevli Olabilir bu kadar yakın durmamanız gerekir dedi. Kuyruğun hemen yanından araçların geçtiği göz önüne alınarak caddeye bakan tarafına trafik konileri de yerleştirildi.
SAHİLDE SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPANLARA 'FOTOĞRAFLI UYARI'
İstanbul Valiliği'nin geçen ayın sonlarında sahil şeridini spor ve yürüyüşe kapatma kararına rağmen buraya gelenler gün boyu eksik olmuyor. Şerit ile kapatılan Avcılar sahilindeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, DHA muhabiri tarafından görüntülenince hızla uzaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yürüyüş başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle sahile gelenleri kibarca uyararak, buradan uzaklaşmalarını istiyor. Bir görevlinin uyarısını yaptıktan sonra izin isteyerek onların fotoğraflarını çektiği, Bir daha gelirseniz hakkınızda işlem yaparız dediği görüldü. Sahile gelen iki kadını da durduran İBB zabıta memuru, buradaki kedilere yem verilebilmesi için Avcılar Veteriner Müdürlüğü'nden veya kaymakamlıktan izin kağıdı alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmara, Avcılar, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Haberler ›› Güncel ››AVCILAR'IN SAHİLİ DE, CADDESİ DE DOLU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu video konferans aracılığıyla... - Haber 12:58: John Bolton'ın Trablus saldırısı için Hafter'e "yeşil ışık yaktığı" iddiası - Haber 12:56: PROF. DR. ALİ ÜLKÜ AZRAK KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Haber 12:56: Çocuklar evde sıkılmayacak - Haber 12:56: Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin