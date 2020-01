Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü korkarak, hiçbir şey yapılamaz

AVCILAR'da işlettiği kadın kuaförünü kapatarak, 1 yıldan beri taksi şoförlüğü yapan Nur Akkaya, Korkarak, hiçbir şey yapılamaz dedi.Cihangir Mahallesi'ndeki bir taksi durağında 15.00-03.00 saatleri arasında çalışan Nur Akkaya, yıllarca kuaförlük yaptıktan sonra oğlunun taksici arkadaşından deneme amacıyla taksiyi aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. Avcılar 'ın tek kadın taksi şoförü olan Nur Akkaya, bu mesleği ilk günden beri büyük zevkle yaptığını belirtti. Bu işi yaparken karşılaştığı insanların kendisine çok iyi davrandıklarını belirten Akkaya, Egom sürekli yukarıda. Bir kadının böyle bir şey yapabilmesini hakikaten çok güzel karşılıyorlar. Ben bu işten git gide daha fazla zevk almaya başladım dedi.KORKARAK HİÇ BİR ŞEY YAPILAMAZTaksi şoförü Nur Akkaya, genellikle gece direksiyon salladığını, müşterilerinin kendisine sürekli Korkmuyor musun diye sorduklarını anlatırken şöyle konuştuKorkarak, hiçbir şey yapılamaz. Eğer korkarsam, sürekli tedirgin olurum; Sürekli insanların bana bir şey yapabileceklerini düşünürüm. Bunun hayat içerisinde de böyle olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki biraz korkularım var. 'Yok' diye bir şey yok. Ama daha dik durarak, insanlarla konuşarak, daha onların tepkisini ölçerek, işimi doğru yapmaya çalışıyorum.KAMERA ŞAKASI OLMALI..Nur Akkaya, taksi direksiyonunda kadın gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade ederken, Bir keresinde adam taksiden indi, şöyle bir yukarıya baktı, 'Hakikaten mi taksideyim 'Şaka yapıyorsunuz. Bu bir kamera şakası olmalı' dedi. 'Yok dedim hakikaten taksidesiniz' dedim. Beni görünce hiç öyle 'Binmem', diyen olmadı. 'Nasıl kullanacak der gibi tedirgin olanlar var; Sonra da tebrik edip, 'Eli öpülecek insansınız' diyerek inenler de oluyor. Duraktaki arkadaşlar bana büyük destek oluyor. İlk geldiğimden beri her konuda hep yanımda olmaya çalıştılar. Diğer taksici arkadaşlarım da, 'Bir şey olursa bize haber ver' der. Kadın müşteriler de daha evelden yaşanan olaylarla ilgili tedirginlik varmış, binerken tedirginlermiş. Kadın şoförü görünce çok hoşlarına gidiyor. Bence kadınlarımız biraz güven eksikliği var. Bunu biraz yüksek tutarlarsa yapılabilecek çok güzel işlerden biri.Akkaya, araç kullanırken, kendisini görenlerin Helal olsun. Kadına bak diye konuşmalarını duyunca çok hoşuna gittiğini, üstesinden gelinmeyecek zorluk bulunmadığını ifade ederken, Araç bozulursa tabii ki bunu ben yapmayacağım. Bildiğim kadarını yaparım. Lastiği değiştirmek için uğraşabilirim. Çok iyi insanlarımız var. Yardımcı olmak isteyenler hemen çıkıyor. Küçük bir kaza yaşadım. Herkes koşup yardıma geldi. İnsan olduğunuz için koşum geliyorlar. İnsanlarla konuşmak, bir şeylerle paylaşmak çok güzel dedi.KADINLAR BEYİN OLARAK DAHA GÜÇLÜNur Akkaya, günde 12 saat İstanbul trafiğinde araç kullanmanın zor olduğunu, sürücülerin birbirlerine saygılı olmadığını, diğer araçlara ve yayalara yol vermediğini eklerken, kadına şiddeti, Anneye şiddet olarak değerlendirdiğini, bunu yapanların kendini bilmez kişiler olduğunu kaydederken, Bir erkek ile kadın eş değer tutulamaz. Erkek daha güçlü. Ama insanlar yanlış olarak anlayacak ama kadınlar beyin olarak daha güçlü diye ekledi.Müşterileri kadın taksi şoförü görünce şaşırdıklarını belirtirken, taksi durağındaki diğer şoförlerden Sedat İncegül, Kadın arkadaşımız, namuslu, işinde, ekmeğinde, düzgün biri. Kimseye zararı yok. Onu kolluyoruz. Ben 30 yıllık şoförüm. Gitmeye pek cesaret edemediğim türkü barların önüne kadın arkadaşımız korkmadan müşteri almaya gidiyor. Bizde her türlü emniyet var. Hepimiz ablamızın yanındayız dedi. Levent Sarı da, taksi durağına işini seven başka kadın arkadaşları da beklediklerini vurgularken, gelen müşteri çağrılarını yanıtlayarak şoförleri yönlendiren Mesut Bakankuş, Nur hanım; bacımız, kardeşimiz. Kadın şoförlerin daha fazla olmasını istiyoruz. Bazı müşterilerimiz arıyor, özellikle bayan şoför istiyorlar. İyi oluyor, memnunuz dedi.