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Avcılar ördek sezonunu açtı

Ördek av sezonun açılmasıyla birlikte Bursalı avcılar Uluabat gölünde kayıklar ile avlanmaya başladı.

13.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:35Avcılar ördek sezonunu açtı
Ördek av sezonun açılmasıyla birlikte Bursalı avcılar Uluabat gölünde kayıklar ile avlanmaya başladı.

Bursa'nın ilçesindeki Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ördek sezonunu açtı. Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "Ördek av sezonun açılmasıyla birlikte ilçemizdeki arkadaşlarımızla birlikte Uluabat gölünde avlanmaya başladık. Belirlenen limitler dahilinde herkes kayıklarla başarılı bir av yaptı. Avcılardan ricamız lütfen limitlere ve belirlenen kriterlere uygun av yapsınlar" diye konuştu.

Başkan Öztürk, yeni sezonda ava çıkacak olan avcılara kazasız ve belasız hayırlı bir av sezonu diledi. - BURSA

Yenişehir, Avcılar, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

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