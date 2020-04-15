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Avcılar sahili de caddesi de dün akşam dolmuştu, bugün banklar söküldü

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde dün akşam saatlerinde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı.

15.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:39
Avcılar sahili de caddesi de dün akşam dolmuştu, bugün banklar söküldü

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde dün akşam saatlerinde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı. Bu görüntülerin ardından,   Avcılar Belediyesi ekipleri bugün oturma banklarını bulundukları yerden sökerek kaldırdı.

BİR TÜRLÜ KALKMAK BİLMİYORLARDI

Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları "Evde kal" çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup- taşıyor. İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmadı.

POLİS UYARISINA "O ANNEM" YANITI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi'nin hemen yanındaki PTT Şubesi önünde uzayan işsizlik aylığı kuyruğunda sosyal mesafenin korunması için aralıksız uyarılarda bulunarak, kuyruk boyunca adeta 'Devriye görevi' yapıyor. Kuyrukta kızı ile bekleyen bir kadın  'Sosyal mesafe kuralına uyalım' uyarısı yapan polise, "O benim kızım" diye karşılık verince görevli "Olabilir bu kadar yakın durmamanız gerekir" dedi. Kuyruğun hemen yanından araçların geçtiği göz önüne alınarak caddeye bakan tarafına trafik konileri de yerleştirildi.

SAHİLDE SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPANLARA ' UYARI'

İstanbul Valiliği'nin geçen ayın sonlarında sahil şeridini spor ve yürüyüşe kapatma kararına rağmen buraya gelenler gün boyu eksik olmuyor. Şerit ile kapatılan Avcılar sahilindeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, görüntülenince hızla uzaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yürüyüş başta ol

mak üzere çeşitli gerekçelerle sahile gelenleri kibarca uyararak, buradan uzaklaşmalarını istiyor. Bir görevlinin uyarısını yaptıktan sonra izin isteyerek onların fotoğraflarını çektiği, "Bir daha gelirseniz hakkınızda işlem yaparız" dediği görüldü. Sahile gelen iki kadını da durduran İBB zabıta memuru, buradaki kedilere yem verilebilmesi için Avcılar Veteriner Müdürlüğü'nden veya kaymakamlıktan izin kağıdı alınması gerektiğini söyledi.

OTURMA BANKLARI SÖKÜLDÜ

Marmara Caddesi'ndeki kalabalığı ve banklarda oturanlara yönelik  görüntülerin ardından Avcılar Belediyesi ekipleri oturma banklarını,  bugün bulundukları yerden sökerek kaldırdı. Ayrıca, Marmara Caddesi'nin başına getirilen bir midibüsten sürekli olarak işi olmayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen anons yapıldı.

İŞ YERİ SAHİPLERİ DE MEMNUN

Aynı cadde üzerindeki işyerinde bulunan Türkan Gülyaba, "Bankları kaldırmaları iyi oldu. Polis her gün gelip anons ediyor, ancak uyan olmuyordu. Bizim iş yerini de olumsuz etkiliyordu. En azından insanların sağlığı için bankların kaldırılması çok iyi oldu" dedi. Caddeyi kullanan Ali Erdoğan da bankların kaldırılmasının yerinde olduğunu vurgulayarak, " İnsanlar burada çok oturuyordu. Sokağa çıkma yasağı fiilen var zaten. Herkes çok istiyorsa evinin önünde otursun. Burada 3'erli oturanlar bile vardı. Sosyal mesafeye uyulmuyordu" dedi.

Marmara Caddesi'nde iş yeri bulunan Murat Karakoç ise, koronavirüs'ün neden olduğu olağandışı durum nedeniyle bankların kaldırılmalarının çok iyi olduğunu ifade ederek, Teması mesafeyi koruyamıyorlardı. Belki yorgun olan, sohbet etmek için oturanlar vardı. Ancak, olağanüstü durum nedeniyle bankların kaldırılması yerinde oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmara, Avcılar, Polis, Güncel
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