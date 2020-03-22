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AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

22.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:11
AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. Sahilde oturan gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre, 16 yaşındaki A.P., 19 yaşındaki Mehmet Korukoğlu'nu 4 yerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Mehmet Korukoğlu ayakta yapılan ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
Etiketler : Avcılar, Polis, kavga, Güncel

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