AVCILAR SAHİLİNDE ÖNCE MASKE SONRA CEZA

AVCILAR'da maske denetimde 2 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

27.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:30
AVCILAR'da maske denetimde 2 kişiye 900'er lira ceza kesildi.
Avcılar sahiline dün akşam yapılan denetimde araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı. Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide maske bulunmadığı belirlendi. Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uyguladı. AVCILAR SAHİLİNDE ÖNCE MASKE SONRA CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel, Haber

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