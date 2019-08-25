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Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi

İstanbul Avcılar Şükrübey'e bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

25.08.2019 14:59 Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi

Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcuları durakta indiren metrobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.


Avcılar, 3. Sayfa, Güncel

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