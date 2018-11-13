Avcılar Tarafından Vurulan Vaşak Telef Oldu

Avcılar
tarafından vurulan ve Kars
Kafkas Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'de tedavi altına alınan vaşak telef oldu.
Avcılar tarafından Erzincan
'da vurulan ve yaralı halde iken vatandaşlar tarafından bulunarak Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'ne getirilen vaşak, buradan da Kars'a ulaştırıldı. Vücudunda saçma ve kurşun girişleri olan vaşak Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'de tedavi altına alındı. Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından tedavi altına alınan vaşak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vaşağın telef olması Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarını üzdü. - KARS
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