24.06.2019 11:35
Haberler » Spor » Haber

Avcılar ve atıcılar Körfez'de buluştu

Avcılar ve atıcılar Körfez

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından bu yıl 46.'sı düzenlenen Avcılık Bayramı Şenliklerine katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt , Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından bu yıl 46.'sı düzenlenen Avcılık Bayramı Şenliklerine katıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Sevindikli Güreş Meydanı yanında oluşturulan atış alanında Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Recep Kan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliklere; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri ve çevre illerden atıcılar da katıldı.

Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Recep Kan, Başkan Şener Söğüt'e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt de alanda şenliğe katılan atıcılarla sohbet etti. Çevre illerden gelen atıcılar atış alanı için Başkan Şener Söğüt'e teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt de bu tür etkinliklere desteklerinin süreceğini belirtti. Başkan Şener Söğüt daha sonra atıcılarla birlikte hem tüfekle hem de okla atış gerçekleştirdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi , Şener Söğüt , Avcılar , Körfez , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:08 Efelere İranlı smaçör
13:05 Incredible Goals: James Milner Vs Napoli
13:05 Lionel Messi's Top 10 Goals, According To Fans
13:05 Lionel Messi's best free-kicks
13:05 Serge Aurier's AFCON Quiz
13:05 Serge Aurier's AFCON 5 a Side Team
13:05 Başkan Babaoğlu: "Milli sporcularımıza güveniyoruz"