AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA MİNİBÜSLERE "YÜZDE 50" DENETİMİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Zeytinburnu ve Avcılar 'da, polis ve zabıta tarafından durdurulan minibüslerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp alınmadığı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede "İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak" denildi. Bunun ardından Zeytinburnu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da da belediye zabıta memurları yolcu minibüslerini durdurarak kontrol yaparken, yolcu ve sürücülere salgın hastalık riskine karşı bu genelgeyi hatırlatarak, mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattılar.

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-Zeytinburnu'nda polis, Avcılar'da belediye zabıtası durdurdukları minibüslere uyarı yaparken

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Kaynak: DHA