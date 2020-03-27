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Avcılar ve Zeytinburnu'nda "Yüzde 50"denetimi

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Zeytinburnu ve Avcılar'da, polis ve zabıta tarafından durdurulan minibüslerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp alınmadığı kontrol edildi.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Avcılar ve Zeytinburnu'nda

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Zeytinburnu ve Avcılar 'da,  polis ve zabıta tarafından durdurulan minibüslerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp alınmadığı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı genelgede "İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak" denildi. Bunun ardından Zeytinburnu'nda  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  Avcılar'da da belediye zabıta memurları yolcu minibüslerini durdurarak kontrol yaparken, yolcu ve sürücülere salgın hastalık riskine karşı bu genelgeyi hatırlatarak, mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattılar.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Avcılar, Zabıta, Polis, Güncel

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