Avcıların Kurşunu ile Yaralanan Karaca Sağlığına Kavuştu

Bartın
'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen kara yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Bartın merkeze bağlı Boğazköy
köyü ormanlık alanında yaralı halde bulunan Karacayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
birimlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ekiplerine haber vermesinin ardından veterinere götürülen 3 yaşındaki karacanın avcılar tarafından arka sağ bacağından vurulduğu belirlendi. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisi gerçekleştirilen karaca alındığı yere götürülerek yeniden doğaya salındı. - BARTIN
Boğazköy,Bartın
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:37