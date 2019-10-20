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Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor

- Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyorŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı dağlarda, avcılar tarafından tahrip edilen kabloların bakım ve onarım çalışmaları başladı.

20.10.2019 13:15
- Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı dağlarda, avcılar tarafından tahrip edilen kabloların bakım ve onarım çalışmaları başladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Avaspi mevkisindeki 2 bin 400 rakımlı Suvara Meşa geçidinden Beytüşşebap ilçe ve köylerine giden fiber optik kablosu yenileme çalışmaları başladı. Avcılar tarafından tahrip edilen bazı kablolar yenilenerek kış öncesi hazırlıklar yapıldı. Ekipler, tahrip edilen, kopan ve yere sarkan kabloları sağlamlaştırıp kış aylarında kesinti yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.
Faruk Ürek isimli çalışan, avcılara çağrıda bulunarak, "Mermilere dikkat etsinler, bu kablo tüm halkın kablosudur. İnternet kesildiği zaman herkes zorluk çekiyor. Bulunduğumuz alanda kabloya mermi vurmuşlar malumunuz kış başladı. Bundan sonra kar yağacak buraya gelmek biraz zor olacağı için şimdiden önlemimizi alıyoruz. Bu bölgede çığ düştü buraya 3 metreye yakın kar yağdı bu yüzden önlemimizi alıyoruz. Çok soğuk olmasına rağmen mecbur çalışıyoruz" dedi.
Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor

Beytüşşebap, Avcılar, Uludere, Şırnak, Yerel

Kaynak: İHA

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